В Британии пришли в шок от угрозы Зеленского

Зеленский 3 мая заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих посетить Москву на параде 9 мая, так как не несет ответственности за события на территории России. Он отметил, что любые инциденты во время визитов лидеров в Россию полностью ложатся на принимающую сторону.