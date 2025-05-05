Вездеход с рыбаками провалился под лед на Усть-Илимском водохранилище

Днем 4 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Усть-Илимском водохранилище в районе рабочего поселка Железнодорожный частично провалился болотоход. Звонивший попросил о помощи. На место оперативно выехал начальник отделения полиции старший лейтенант полиции Александр Кушнирчук. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Также на тревожный сигнал отреагировало руководство местного предприятия, выделив аэроход под управлением водителя-механика. Выяснилось, что 3 мая двое местных жителей отправились на вездеходе рыбачить, несмотря на запрет передвижения по льду. Отъехав недалеко от берега, тяжеловесная техника проломила хрупкий лед и стала тонуть.
Мужчины успели вскочить на лед — им удалось спасти свои жизни. Однако о помощи они попросили только на следующий день, так как своими силами выбраться из отдаленной местности не смогли. Полицейский и капитан судна помогли горе-рыбаками перенести их вещи на «хивус» и доставили их к населенному пункту.
Напомним, что легковой автомобиль частично ушел под лед около поселка Мамакан Бодайбинского района. Переправа на тот момент уже была закрыта.