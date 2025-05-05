Вездеход с рыбаками провалился под лед на Усть-Илимском водохранилище

Мужчины успели вскочить на лед — им удалось спасти свои жизни. Однако о помощи они попросили только на следующий день, так как своими силами выбраться из отдаленной местности не смогли. Полицейский и капитан судна помогли горе-рыбаками перенести их вещи на «хивус» и доставили их к населенному пункту.