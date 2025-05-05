В Иркутске и районе 34 человека пострадали в авариях с 28 апреля по 4 мая

На дорогах Иркутска и района за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадало 28 взрослых и шесть детей. Для одного сибиряка авария стала смертельной. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— С 28 апреля по 4 мая 2025 года было зафиксировано восемь столкновений авто, одна машина влетела в препятствие, а другая — съехала с дороги, еще две перевернулись. Под колеса попали восемь пешеходов и один велосипедист, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Всего за минувшую неделю произошло 184 автоаварии, 335 транспортное средство повреждено. Важно! Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, безопасную дистанцию и скоростной режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилотов летевшего из Сочи в Иркутск самолета ослепили лазером.