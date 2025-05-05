В Иркутске и районе 34 человека пострадали в авариях с 28 апреля по 4 мая

— С 28 апреля по 4 мая 2025 года было зафиксировано восемь столкновений авто, одна машина влетела в препятствие, а другая — съехала с дороги, еще две перевернулись. Под колеса попали восемь пешеходов и один велосипедист, — сообщают в пресс-службе ведомства.