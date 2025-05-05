Мужчина напал с ножом на своих знакомых в пассажирском вагонном депо «Москва-3»

«Вечером 2 мая 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пассажирском вагонном депо “Москва-3”, в ходе возникшего конфликта нанес различные травмы, также удары ножом в область расположения жизненно-важных органов, знакомым мужчинам 1977 и 1968 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, в связи с оказанием ему сопротивления и пресечением его противоправной деятельности сотрудником охраны», — говорится в сообщении.