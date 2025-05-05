На Надежду Кадышеву напали после концерта: преступник действовал по заданию «неких журналистов»

Между тем, напавшая на певицу в полиции рассказала, что это был идея неких журналистов. Которые нуждались в эксклюзиве. Задержанная рассказала полиции, что это все придумали некие журналисты, которым очень нужен был эксклюзив. Женщина должна была записать на видео комментарий Надежды Кадышевой о якобы имеющем место разладе в семье. Потому она и пришла на концерт народной артистки под видом фанатки.