На Надежду Кадышеву напали после концерта: преступник действовал по заданию «неких журналистов»

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения женщины на народную артистку РФ Надежду Кадышеву после концерта в Иванове. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Представитель ведомства отметила, что инцидент произошел 30 апреля. В ОМВД по Ленинскому району Иванова поступило сообщение о том, что неизвестная женщина после завершения концерта напала на солистку. Сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции.
Накануне сайт KP.RU сообщал, что все случилось, когда занавес уже был опущен, неизвестная фанатка выбежала из зала и пробралась на сцену. Там она схватила певицу за шею и прокричала что-то невнятное. К счастью, охрана быстро сумела оттащить нападавшую. Ее передали в полицию. Самой же Кадышевой на всякий случай вызвали врача — с ней все в порядке.
Теперь представители решили пересмотреть меры безопасности звезды, которая стала невероятно популярной у зумеров.
Между тем, напавшая на певицу в полиции рассказала, что это был идея неких журналистов. Которые нуждались в эксклюзиве. Задержанная рассказала полиции, что это все придумали некие журналисты, которым очень нужен был эксклюзив. Женщина должна была записать на видео комментарий Надежды Кадышевой о якобы имеющем место разладе в семье. Потому она и пришла на концерт народной артистки под видом фанатки.
Неожиданную популярность Надежды Кадышевой среди молодежи в профессиональных кругах объяснили тем, что ранее певица Татьяна Куртукова исполнила хит «Матушка-земля». После этого подростки и обратили внимание фолк-культуру, народные традиции. Свою роль сыграла и актуальная социальная повестка в России.
Например, песня «Плывет веночек» годами была у Надежды Кадышевой проходной. Однако неожиданно завирусилась в социальных сетях. Трек быстро сам самым прослушиваемым у «Золотого кольца», а у самой Кадышевой резко возросло число корпоративов. На ее кассовые концерты повалила молодежь.