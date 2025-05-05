Под Омском юный мотоциклист без прав продлил майские больничным

В региональных правоохранительных органах привели некоторые подробности ДТП с участием мотоцикла, зафиксированного «на излете» первой части майских праздников, вечером воскресенья, 4 мая 2025 года. По официальной информации, инцидент с участием несовершеннолетнего водителя «железного коня» произошел около 19:45 неподалеку от заведения общепита по улице 40 лет ВЛКСМ города Тары.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “КИА”, мужчина 1984 года рождения, двигаясь в городе Таре по улице 40 лет ВЛКСМ, в районе дома № 21 допустил столкновение с мотоциклом Racing под управлением юноши 2008 года рождения, не имеющим права управления транспортным средством», — проясняются детали случившегося в официальной публикации.
Обозначено, что подростку потребовалась помощь медиков, однако тяжесть полученных им травм не проясняется. Тем не менее резонно предположить, что на восстановление ему потребуется более нескольких часов, а значит, он фактически продлит себе период отдыха на майские, но уже «по состоянию здоровья».
Напомним, в 2025 году сезон ДТП с участием мотоциклов фактически открылся на старте апреля.