Под Омском юный мотоциклист без прав продлил майские больничным

Обозначено, что подростку потребовалась помощь медиков, однако тяжесть полученных им травм не проясняется. Тем не менее резонно предположить, что на восстановление ему потребуется более нескольких часов, а значит, он фактически продлит себе период отдыха на майские, но уже «по состоянию здоровья».