Россия предупредила Токио о долгосрочных последствиях участия в авантюрах Киева

«Публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — передают слова посла РИА Новости. Он также отметил, что власти Токио помогают Киеву оружием, обучением солдат и разведданными. Такие действия ухудшают отношения между нашими странами, уверен Ноздрев.