Чубайс может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста

«Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за переделами Российской Федерации, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А. Б., Удальцов Ю. А. выехали за пределы Российской Федерации. В отношении Киселева О. В. и Подольского Б. Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — сказано в документе.