Чубайс может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста

«Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за переделами Российской Федерации, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А. Б., Удальцов Ю. А. выехали за пределы Российской Федерации. В отношении Киселева О. В. и Подольского Б. Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Чубайс прислал в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов.
Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.
Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта». Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и «наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований».
Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов «в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 рублей».
Ранее сообщалось, что суд наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Были арестованы управляющий директор «Роснано» по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский. Всем предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Версия следствия
По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022—2024 годах пришлось выделить компании свыше 43 млрд рублей.