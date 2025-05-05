Дипломат Ноздрев призвал Японию прекратить враждебную линию против России.
Япония продолжает враждебную политику в отношении России, усиливая санкции и поддерживая Киев. Об этом рассказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
«Наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса», — передают ТАСС слова посла. Ноздрев добавил, что Россия готова к нормализации отношений, но требует от Японии прекратить враждебные действия. Москва также призывает Токио признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаризации.
Ноздрев также предупреждал Японию о ее дружеских отношениях с Украиной. Он заявлял, что это может повлечь за собой последствия, в виде ухудшения отношений с Россией.