Посол РФ: власти Японии продолжают враждебно относиться к России

«Наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса», — передают ТАСС слова посла. Ноздрев добавил, что Россия готова к нормализации отношений, но требует от Японии прекратить враждебные действия. Москва также призывает Токио признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаризации.