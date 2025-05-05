Очевидица пожара в Москве рассказала, как взрыв уничтожил лестничную клетку

Жительница дома, расположенного напротив места взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы, в беседе с Life.ru поделилась переживаниями о произошедшем вечером 4 мая.
По её словам, когда она выбежала в коридор, обстановка напоминала последствия авиаудара — всё было покрыто пылью и обломками.
Она рассказала, что сразу после взрыва жильцы дома смогли вызволить маленькую девочку, оказавшуюся в огненной ловушке внутри пострадавшей квартиры. На помощь ребёнку поспешили мужчины, живущие на нижних этажах. Однако спасти взрослую женщину из той же квартиры не удалось — её придавило обрушившейся бетонной плитой.
Между тем спасатели сняли с окон тела погибших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы.