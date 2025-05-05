Бастрыкин запросил доклад о перевернувшемся в Прикамье автобусе с туристами

Речь идёт о жёстком ДТП, которое произошло 4 мая на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Автобус следовал в Екатеринбург, в салоне находились 30 человек, среди них были дети. В результате аварии пострадали 12 туристов, двум из которых потребовалась госпитализация.