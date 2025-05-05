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Бастрыкин запросил доклад о перевернувшемся в Прикамье автобусе с туристами

Председатель СК РФ ждёт промежуточных результатов расследования ДТП в Пермском крае.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого после того, как автобус с туристами перевернулся в Пермском крае, сообщает телеграм-канал ведомства «Следком».

Речь идёт о жёстком ДТП, которое произошло 4 мая на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Автобус следовал в Екатеринбург, в салоне находились 30 человек, среди них были дети. В результате аварии пострадали 12 туристов, двум из которых потребовалась госпитализация.

После происшествия СК СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ. Александр Бастрыкин ждёт информацию о работе пермских следователей.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили в Следкоме.

Подробнее о жёсткой аварии, в которой пострадали туристы, сайт perm.aif.ru рассказывает в материале.