Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы: что известно о погибших и пострадавших

Как сообщили в экстренных службах, количество пострадавших при ЧП достигло десяти человек. Трое из жителей пребывают в тяжелом состоянии. Остальные раненые получили травмы различной степени тяжести, в основном, — средней. Известно, что пожар охватил две квартиры, между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия. Люди были вынуждены бежать. Действиями пожарных спасен один из находившихся в горящем помещении. В СК России возбудили уголовное дело и начали выяснение обстоятельств случившегося ЧП. Вскоре проведут ряд экспертиз.