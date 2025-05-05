Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы: что известно о погибших и пострадавших

В воскресенье, 4 мая, в Москве произошел пожар. Возгорание зафиксировали после взрыва в одной из квартир девятиэтажного дома на юго-западе города. В результате пожара погибли двое жителей, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
Прибывшим к месту ЧП спасателям удалось вывести пострадавших. Им оказали необходимую помощь. Двое погибших найдены на балконе в загоревшейся квартире на улице Генерала Тюленева.
«Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Площадь пожара — 100 квадратов», — пояснили в МЧС Москвы.
Горение удалось ликвидировать. Отмечается, что среди пострадавших числятся двое детей. Московские следователи СК России уже начали проверку по факту взрыва в квартире. После ликвидации пожара криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Предположительно, в квартире взорвался баллон с газом.
По словам очевидцев, никто не почувствовал никакого запаха. Раздался лишь резкий хлопок. Взрыв был такой мощный, что у жителей соседних квартир затряслись стены. Жильцы подчеркнули, что пожар начался в квартире, расположенной в 12-ом подъезде. Всего их 16. Всех соседей быстро эвакуировали в пункты временного размещения. Очевидцы сообщили, что пожар тушили 60 сотрудников МЧС и 20 единиц специализированной техники.
Известно, что жителей разместили в пункте по адресу улица Профсоюзная, 15б, корпус 6. Москвичи расположились в здании школы 1532. Эвакуированным оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Как сообщили в экстренных службах, количество пострадавших при ЧП достигло десяти человек. Трое из жителей пребывают в тяжелом состоянии. Остальные раненые получили травмы различной степени тяжести, в основном, — средней. Известно, что пожар охватил две квартиры, между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия. Люди были вынуждены бежать. Действиями пожарных спасен один из находившихся в горящем помещении. В СК России возбудили уголовное дело и начали выяснение обстоятельств случившегося ЧП. Вскоре проведут ряд экспертиз.