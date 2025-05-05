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Свердловского туриста, который во время сплава упал в реку, ищут в Башкирии

Турист из Свердловской области упал с катамарана при сплаве на реке Малый Инзер в Башкирии.

В Башкирии спасатели ищут 69-летнего туриста из Свердловской области. Во время сплава по реке Малый Инзер мужчина выпал из катамарана, и его унесло течением, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

В ведомстве уточнили, что в сплаве участвовала незарегистрированная туристическая группа из 12 жителей Свердловской области. Путешественники плыли на трех катамаранах.

Когда один человек упал в реку, другие пытались помочь ему, но из-за быстрого течения не смогли этого сделать и обратились к спасателям. Сейчас ведутся поиски мужчины. Известно, что он был в каске и спасательном жилете.