Свердловского туриста, который во время сплава упал в реку, ищут в Башкирии

В Башкирии спасатели ищут 69-летнего туриста из Свердловской области. Во время сплава по реке Малый Инзер мужчина выпал из катамарана, и его унесло течением, сообщает Госкомитет республики по ЧС.
В ведомстве уточнили, что в сплаве участвовала незарегистрированная туристическая группа из 12 жителей Свердловской области. Путешественники плыли на трех катамаранах.
Когда один человек упал в реку, другие пытались помочь ему, но из-за быстрого течения не смогли этого сделать и обратились к спасателям. Сейчас ведутся поиски мужчины. Известно, что он был в каске и спасательном жилете.