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В Башкирии ищут 69-летнего туриста, который упал с катамарана

Житель Свердловской области участвовал в сплаве в составе незарегистрированной группы по реке Малый Инзер.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии ищут 69-летнего туриста, который упал с катамарана. Житель Свердловской области участвовал в сплаве в составе незарегистрированной группы по реке Малый Инзер, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Группа из 12 человек сплавлялась по реке 3-х катамаранах. После прохождения «Айгирских порогов» 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. Известно, что турист был в каске и спасательном жилете.

«Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели ведут поиски туриста.