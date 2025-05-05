В Башкирии ищут 69-летнего туриста, который упал с катамарана. Житель Свердловской области участвовал в сплаве в составе незарегистрированной группы по реке Малый Инзер, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Группа из 12 человек сплавлялась по реке 3-х катамаранах. После прохождения «Айгирских порогов» 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. Известно, что турист был в каске и спасательном жилете.
«Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели ведут поиски туриста.