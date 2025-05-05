Системы противовоздушной обороны в ночь на 5 мая отразили атаку четырёх беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.
По его словам, воздушные цели были перехвачены в районе Подольска. Предварительные данные свидетельствуют, что падение обломков не привело к разрушениям или жертвам. На месте работают аварийные службы.
Накануне стало известно об инциденте в Новороссийске, где атака украинских дронов повредила 95 квартир в трех районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Южном районе — два жилых помещения полностью уничтожены взрывной волной. В Центральном районе повреждены стекла и стены в 31 квартире, а в Восточном — окна в 22 квартирах. Коммунальные службы оперативно восстановили электроснабжение и интернет в пострадавших домах.
Также в Краснодарском крае в городе Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за массированной атакой со стороны украинской армии. Глава города Андрей Кравченко отметил, что при необходимости будут открыты пункты временного размещения для пострадавших.
Напомним, президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в зоне боевых действий на Украине по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона также выразила надежду, что Киев поддержит инициативу о временной остановке огня.
Однако глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера о трёхдневном перемирии на период празднования и заявил о невозможности обеспечить безопасность иностранных делегаций в Москве.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае реальных враждебных действий против Москвы 9 мая, никто не сможет гарантировать, что «в Киеве наступит 10 мая». По его словам, завуалированные угрозы Зеленского о возможности ударов по Москве в День Победы — это просто провокации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для киевского режима мирные инициативы являются лишь насмешкой над усилиями тех, кто стремится к урегулированию конфликта. Она также обвинила украинское руководство в коррупции и нецелевом использовании предоставляемых миллиардных сумм.