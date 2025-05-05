Собянин: В Подольске отражена атака четырёх летевших на Москву беспилотников

Накануне стало известно об инциденте в Новороссийске, где атака украинских дронов повредила 95 квартир в трех районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Южном районе — два жилых помещения полностью уничтожены взрывной волной. В Центральном районе повреждены стекла и стены в 31 квартире, а в Восточном — окна в 22 квартирах. Коммунальные службы оперативно восстановили электроснабжение и интернет в пострадавших домах.