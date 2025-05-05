В ЛНР погибло почти пять тысяч украинских военных

Как отметил Марочко, российские военные за неделю уничтожили два танка, 41 артиллерийское орудие, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника. Кроме того, потери ВСУ в технике составили почти 250 различных боевых машин. Российские силы также смогли улучшить тактическое положение на переднем крае и освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.