В ЛНР за неделю погибло около пяти тысяч солдат ВСУ, заявил Марочко.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в боях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшую неделю составили почти пять тысяч человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ данных Минобороны РФ.
«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили более 4 950 украинских боевиков и наемников», — сообщил Марочко ТАСС, отметив, что это на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшие потери в личном составе противника были зафиксированы в районе ответственности войск Южной группировки.
Кроме того, он отметил, что ВСУ продолжали безуспешные попытки сдерживать наступление российских войск в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Также противник, по его словам, наносил удары по тыловым районам ЛНР.
Как отметил Марочко, российские военные за неделю уничтожили два танка, 41 артиллерийское орудие, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника. Кроме того, потери ВСУ в технике составили почти 250 различных боевых машин. Российские силы также смогли улучшить тактическое положение на переднем крае и освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись в ЛНР. Российские военные подошли к селу Петровскому.