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Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду на севере Москвы

Спасатели помогли тонувшему мужчине на Большом Садовом пруду, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 4 мая во время патрулирования работники станции “Академическая” Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметили в воде Большого Садового пруда человека, подающего сигналы о помощи. В 30 м от берега спасатели подняли из воды мужчину и доставили на спасательную станцию. Пострадавшего 1966 года рождения обогрели, оказали ему первую помощь и вызывали бригаду скорой. Прибывшие врачи осмотрели спасенного, но от дальнейшей госпитализации он отказался и вскоре убыл домой в сопровождении сына», — говорится в сообщении.

Спасатели на воде настоятельно не рекомендуют проводить заплывы в запрещенных местах, а также советуют воздержаться от водных процедур до начала летнего купального сезона, когда вода прогреется и будет комфортна и безопасна для купания.