Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду на севере Москвы

«Днем 4 мая во время патрулирования работники станции “Академическая” Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметили в воде Большого Садового пруда человека, подающего сигналы о помощи. В 30 м от берега спасатели подняли из воды мужчину и доставили на спасательную станцию. Пострадавшего 1966 года рождения обогрели, оказали ему первую помощь и вызывали бригаду скорой. Прибывшие врачи осмотрели спасенного, но от дальнейшей госпитализации он отказался и вскоре убыл домой в сопровождении сына», — говорится в сообщении.