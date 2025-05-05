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Зеленский рассказал о желании политиков ЕС получить место на Красной площади

Некоторые европейские политики препятствуют вступлению Украины в Евросоюз не из-за национальных интересов, а ради личной выгоды и желания получить почетное место на Красной площади. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что те, кто пытается не дать Украине вступить ЕС, делают это не «ради собственной страны», а с корыстной целью.

Некоторые европейские политики препятствуют вступлению Украины в Евросоюз не из-за национальных интересов, а ради личной выгоды и желания получить почетное место на Красной площади. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву.

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины в ЕС — прим. URA.RU). Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — подчеркнул Зеленский. Его слова передает «Обозреватель».

По данным издания, под этими словами президент, вероятно, имел в виду премьер-министров Венгрии и Словакии — Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые выступают против вступления Украины в объединение. Издание отмечает, что глава словацкого правительства ранее высказывал намерение лично приехать на празднование Дня Победы в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал мировым лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая. Украинский лидер 3 мая заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, которые планируют посетить парад Победы в столице РФ. В Британии от его заявления пришли в шок.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается участие свыше 20 иностранных лидеров. На торжественные мероприятия 9 мая приглашены главы государств и правительств из различных регионов мира, включая Азию, Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Америку.