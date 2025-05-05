Зеленский рассказал о желании политиков ЕС получить место на Красной площади

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины в ЕС — прим. URA.RU). Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — подчеркнул Зеленский. Его слова передает «Обозреватель».