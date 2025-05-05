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Ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян

Актер, режиссер и педагог Артур Кочканян, известный по роли в сериале «Метод», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

В возрасте 60 лет ушел из жизни актер из сериала «Метод» Кочканян.

Актер, режиссер и педагог Артур Кочканян, известный по роли в сериале «Метод», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочкаян (1964−2025) — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — сообщили представители театра на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». Театр выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив его весомый вклад в развитие театрального искусства региона. «Показ 24 мая мюзикла “Труффальдино” в постановке Артура Кочканяна мы посвящаем светлой памяти Мастера», — отметили там же..

Артур Кочканян родился в августе 1964 года. Кочканян — выпускник режиссерского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Преподавал актерское мастерство, сценическое движение и сценическое фехтование на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Кочканян принял участие в съемках телесериала «Метод», вышедшего на экраны в 2015 году. В данном проекте его коллегами по съемочной площадке стали такие признанные актеры, как Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Алексей Серебряков и ряд других известных исполнителей.