Ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян

«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочкаян (1964−2025) — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — сообщили представители театра на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». Театр выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив его весомый вклад в развитие театрального искусства региона. «Показ 24 мая мюзикла “Труффальдино” в постановке Артура Кочканяна мы посвящаем светлой памяти Мастера», — отметили там же..