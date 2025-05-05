В Башкирии в огне погибли мужчина и женщина

В настоящее время по указанию начальника МЧС России по РБ Марата Латыпова на место направлена оперативная группа главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России для выяснения всех обстоятельств и причин пожара. Предварительно, неосторожность при курении рассматривается как одна из наиболее вероятных причин пожара.