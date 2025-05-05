В Башкирии в огне погибли мужчина и женщина

По информации пресс-службы МЧС по РБ, прибывшие на место огнеборцы МЧС России и добровольцы тушили два дома, один из которых нежилой и три надворные постройки. Горение удалось ликвидировать.
«К сожалению, в ходе тушения в жилом доме в помещении общей комнаты на полу обнаружены погибшие 43-летний мужчина и 39-летняя женщина», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время по указанию начальника МЧС России по РБ Марата Латыпова на место направлена оперативная группа главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России для выяснения всех обстоятельств и причин пожара. Предварительно, неосторожность при курении рассматривается как одна из наиболее вероятных причин пожара.