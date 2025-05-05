На певицу Надежду Кадышеву напала зрительница в Иваново

Сама Надежда Кадышева в последние месяцы стала особенно популярной в кругах молодежи. Успех пришел к певице благодаря композиции Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Так считает продюсер Павел Рудченко. Он подчеркнул, что артистка стала звездой соцсетей из-за ориентированности на патриотизм и народные традиции. Молодежь сейчас так же, как и певица, предпочитает музыку с соответствующим уклоном, заявил продюсер. Он добавил, что артистка не ожидала такого всплеска популярности. У Надежды Кадышевой совсем другая аудитория. В ее пользу сыграла случайность, а именно, ориентир на возрождение культурного кода.