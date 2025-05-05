На певицу Надежду Кадышеву напала зрительница в Иваново

Народная артистка России Надежда Кадышева 30 апреля выступила с концертом в Иваново. После мероприятия за кулисы ворвалась зрительница с букетом цветов. Женщина внезапно напала на певицу, схватив ее за шею. Охране удалось предотвратить катастрофу.
Нападавшую схватили и передали правоохранителям. Началось расследование. Как отметила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница доставлена в отдел полиции.
«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — написала она.
Задержанная рассказала, что инцидент был спланирован заранее. Якобы план придуман какими-то журналистами, нуждающимися в эксклюзивном материале. Нападавшая сообщила, что с ней связался корреспондент и попросил задать Надежде Кадышевой вопрос о разладе в семье. Женщина якобы пришла на концерт исключительно с этой миссией. Она должна была снять ответ певицы на камеру. Тот самый журналист, который жаждал эксклюзива, якобы тоже находился на концерте и давал указания исполнительнице.
Сама Надежда Кадышева в последние месяцы стала особенно популярной в кругах молодежи. Успех пришел к певице благодаря композиции Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Так считает продюсер Павел Рудченко. Он подчеркнул, что артистка стала звездой соцсетей из-за ориентированности на патриотизм и народные традиции. Молодежь сейчас так же, как и певица, предпочитает музыку с соответствующим уклоном, заявил продюсер. Он добавил, что артистка не ожидала такого всплеска популярности. У Надежды Кадышевой совсем другая аудитория. В ее пользу сыграла случайность, а именно, ориентир на возрождение культурного кода.
Пользуясь внезапным успехом, артистка прилично подняла гонорары. Теперь ее выступление стоит 10 миллионов рублей. Для сравнения, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Стас Михайлов берут за частный концерт от 6 до 10 миллионов рублей. Однако продюсер Илья Саглиани пояснил, что корпоратив с выступлением Надежды Кадышевой можно организовать и за меньшую сумму — от 3 до 5 миллионов рублей.