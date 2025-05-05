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В Лянторе ХМАО произошел пожар в жилом многоквартирном доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты тушат пожар в жилом многоквартирном доме в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Югре.

Источник: РИА "Новости"

«В 07:30 (05:30 мск) поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 10-м микрорайоне г. Лянтор. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в квартире на первом этаже на площади 50 кв. метров. Эвакуированы 25 человек, в том числе 4 ребенка, 1 маломобильный гражданин. Спасены два человека, они переданы бригаде скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На месте работают 19 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России. Причины пожара устанавливаются.