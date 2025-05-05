В Тайшете суд обязал преступников вернуть 59 миллионов за контрабанду леса

Правоохранители выявила крупную преступную схему: группа людей незаконно вывезла за границу 18 тысяч кубометров ценного хвойного леса. Ущерб государству составил свыше 59 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
— Суд признал виновных по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических ресурсов организованной группой) и приговорил их к наказанию. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, и Тайшетский городской суд полностью поддержал это требование, — сообщают в агентстве.
Теперь осужденные должны выплатить государству всю сумму — 59 млн рублей. Контроль за исполнением решения суда продолжает транспортная прокуратура.
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