В Тайшете суд обязал преступников вернуть 59 миллионов за контрабанду леса

— Суд признал виновных по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических ресурсов организованной группой) и приговорил их к наказанию. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, и Тайшетский городской суд полностью поддержал это требование, — сообщают в агентстве.