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В Тайшете суд обязал преступников вернуть 59 миллионов за контрабанду леса

Осужденные незаконно вывезли за границу 18 тысяч кубометров ценного хвойного леса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители выявила крупную преступную схему: группа людей незаконно вывезла за границу 18 тысяч кубометров ценного хвойного леса. Ущерб государству составил свыше 59 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

— Суд признал виновных по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических ресурсов организованной группой) и приговорил их к наказанию. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, и Тайшетский городской суд полностью поддержал это требование, — сообщают в агентстве.

Теперь осужденные должны выплатить государству всю сумму — 59 млн рублей. Контроль за исполнением решения суда продолжает транспортная прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские разыскали мотоциклиста, который сбил пешехода в поселке Усть-Ордынском. Лихачом оказался 18-летний парень.