В Швейцарии юрист получил крупный штраф за плевок в сторону консульства РФ

В конце февраля 2024 года в Берне произошёл инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе. Мужчина, занимающийся юридической деятельностью в федеральной компании, решил выразить своё несогласие с позицией Швейцарии по украинскому конфликту, сообщает газета Blick.
Пробегая мимо здания консульского отдела посольства России, он плюнул в его сторону. Это действие было замечено охраной, которая потребовала от мужчины остановиться. Однако он проигнорировал требование и продолжил свой путь. На следующем перекрёстке другие охранники преградили ему дорогу и повалили на землю.
Суд признал его виновным в нападении на символ суверенитета иностранного государства и назначил штраф в размере 6 900 франков (693 000 рублей). Кроме того, мужчина должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков.
Ранее российский теннисист Святослав Гулин приступил к сбору денег для выплаты штрафа за оскорбление судьи на турнире в Испании.