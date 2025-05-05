В Швейцарии юрист получил крупный штраф за плевок в сторону консульства РФ

Пробегая мимо здания консульского отдела посольства России, он плюнул в его сторону. Это действие было замечено охраной, которая потребовала от мужчины остановиться. Однако он проигнорировал требование и продолжил свой путь. На следующем перекрёстке другие охранники преградили ему дорогу и повалили на землю.