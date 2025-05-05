МЧС: при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы погибли два человека

В Москве на улице Генерала Тюленева произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека. По информации пресс-службы МЧС России, возгорание началось на девятом этаже в доме 39, где загорелись две квартиры. В результате пожара обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
Спасателям удалось эвакуировать одного человека. На балконе девятого этажа были обнаружены тела двух погибших. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одной из квартир. Следователи уже начали проверку и возбудили уголовное дело.
«Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», — говорится в сообщении МЧС.
По словам очевидцев, происшествие началось с резкого хлопка, после которого в соседних квартирах затряслись стены. Пожар возник в 12-м подъезде 16-подъездного дома. На месте работали 60 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. Всех жильцов оперативно эвакуировали.
Пострадавших разместили в здании школы № 1532 на улице Профсоюзной, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. По последним данным, число пострадавших достигло десяти человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы средней степени тяжести.
В числе пострадавших числятся минимум двое детей. В Департаменте транспорта Москвы пояснили, что на место пожара отправили два автобуса большого класса для обогрева эвакуированных жильцов. Известно, что у здания частично обрушилась крыша, что представляет угрозу для жизни жителей.
Также сообщалось, что одного из детей, пострадавших в ЧП, спас случайный прохожий по имени Максим, ставший очевидцем трагедии. Мужчина сориентировался мгновенно. И ни секунды не колебался — сразу рванул наверх, на девятый этаж. Наверху он увидел женщину, которая обрадовалась спасителю и крикнула ему: «Возьмите сына».
Пожар случился и днем ранее, 3 мая. К счастью, удалось обойтись без жертв. Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на юго-западе Москвы. Из огня спасли двух жильцов. По имеющимся данным, в квартире загорелись личные вещи жителей. До прибытия спасателей еще двое человек эвакуировались самостоятельно. Один из них получил травмы. Пожар тушили 37 спасателей и 11 единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося пока не известны, проводятся следственные мероприятия.