Суд: Чубайс может вывести активы из России в случае отмены ареста

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов уголовного дела на сумму 5,6 миллиарда рублей. Судья добавил, что Чубайс и Юрий Удальцов, которые на данный момент находятся за границей, могут вывести средства из России в случае снятия ареста.
— (Чубайс — прим. «ВМ») покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
До этого сообщалось, что Анатолий Чубайс подал в Арбитражный суд Москвы обращение с просьбой отменить решение об аресте его имущества на сумму 5,6 миллиарда рублей. По словам обвиняемого, он не пытался скрыть свое имущество от потенциального взыскания по решению суда.
При этом Арбитражный суд не стал привлекать Чубайса к ответственности за миллиардные долги компании «Лира», связанной с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях дела.