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Силы ПВО за ночь сбили 26 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 17 дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще пять БПЛА ликвидировали над Калужской областью.

Кроме того, четыре беспилотника сбили над Московским регионом, подытожили в пресс-службе ведомства.

Минобороны также отчиталось, что в ночь на 3 мая системы ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что в результате атаки ВСУ 3 мая пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.