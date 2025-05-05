Ночной пожар в башкирском селе унес жизни мужчины и женщины

Сегодня ночью, 5 мая, в селе Ургуш Караидельского района Башкирии произошел трагический инцидент: при пожаре погибли 43-летний мужчина и 39-летняя женщина. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, прибывшие на место ЧП пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание двух домов, одного нежилого строения и трех надворных построек на общей площади 180 квадратных метров.