Президент Монголии принял приглашение России на празднование 9 Мая в Москве

в параде победы примут участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Монголии.
«Президент Монголии полетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года по приглашению президента РФ Владимира Путина», — написала пресс-служба. Там отметили, что в рамках визита запланированы переговоры по развитию двусторонних отношений между странами.
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Также сообщается, что военные Монголии пройдут в составе парада на праздничном шествии. Президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с героями СССР и России. Также в программе визита — посещение памятника монгольским лошадям, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Более 20 глав иностранных государств посетят московские торжества в честь 80-летия Победы. В праздничных мероприятиях примут участие лидеры стран Европы, Азии, Африки и других регионов. Кто посетит парад победы в Москве — в материале URA.RU.