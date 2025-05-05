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Президент Монголии принял приглашение России на празднование 9 Мая в Москве

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Монголии.

в параде победы примут участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Монголии.

«Президент Монголии полетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года по приглашению президента РФ Владимира Путина», — написала пресс-служба. Там отметили, что в рамках визита запланированы переговоры по развитию двусторонних отношений между странами.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТехника, держащая в страхе Запад даже спустя 80 лет: в Москве прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж.

Также сообщается, что военные Монголии пройдут в составе парада на праздничном шествии. Президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с героями СССР и России. Также в программе визита — посещение памятника монгольским лошадям, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Более 20 глав иностранных государств посетят московские торжества в честь 80-летия Победы. В праздничных мероприятиях примут участие лидеры стран Европы, Азии, Африки и других регионов. Кто посетит парад победы в Москве — в материале URA.RU.