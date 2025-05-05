Президент Монголии принял приглашение России на празднование 9 Мая в Москве

Также сообщается, что военные Монголии пройдут в составе парада на праздничном шествии. Президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с героями СССР и России. Также в программе визита — посещение памятника монгольским лошадям, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне.