Над Россией пролетели 26 беспилотников

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале российского военного ведомства. Уточняется, что в Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — пять, а в Московском регионе уничтожены еще четыре БПЛА.