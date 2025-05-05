Дракой подростков в Сочи заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

Напомним, инцидент произошел 30 апреля в микрорайоне Мацеста. На разошедшихся по социальным сетям видеокадрах видно, как подростки (12−15 лет) избивают стоящего на коленях мальчика. Поводом для драки послужила якобы просьба девочек «наказать» мальчика за неуважительное общение.