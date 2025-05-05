Дракой подростков в Сочи заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах доследственной проверки, начатой после публикации кадров драки подростков в Сочи. Глава краевого следственного управления Андрей Маслов должен будет представить в центральный аппарат СК доклад с установленными обстоятельствами.
Напомним, инцидент произошел 30 апреля в микрорайоне Мацеста. На разошедшихся по социальным сетям видеокадрах видно, как подростки (12−15 лет) избивают стоящего на коленях мальчика. Поводом для драки послужила якобы просьба девочек «наказать» мальчика за неуважительное общение.
«Каратели» засняли «наказание» на видео.
Ранее «Югополис» сообщал, что по факту произошедшего полиция организовала проверку. Родителей подростков вызвали в отдел. Назначено проведение судмедэкспертизы.