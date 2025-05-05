Силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России за ночь 5 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 17 дронов Вооруженных сил Украины было ликвидировано над Брянской областью, пять — на Калужской и еще четыре в небе над Московским регионом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков сбитых дронов никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
В ночь на 3 мая 2025 года российские силы противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым.