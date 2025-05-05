Вахтовик украл телефон в аэропорту Хабаровска и улетел в Иркутск

В международном аэропорту Хабаровска имени Г. И. Невельского у диспетчера пропал мобильный телефон. О случившемся сообщили в дежурную часть транспортной полиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Сотрудники быстро установили подозреваемого. Им оказался 23-летний вахтовик из Иркутской области, прилетевший из Южно-Сахалинска. После кражи он сразу сел на рейс до Иркутска», — рассказали в Хабаровском ЛУ МВД России на транспорте.
Хабаровские полицейские передали информацию коллегам, и пассажира встретили уже по прилете. Во время досмотра у мужчины нашли пропавший гаджет. Он признался, что увидел телефон без присмотра в туалете и решил его забрать.
В отношении молодого человека открыли уголовное дело по статье УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Материалы направлены в суд.