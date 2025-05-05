Разлившиеся реки смыли два автомобиля в Приморье: водители чудом спаслись

Сильные дожди, приведшие к подъему уровня воды, едва не стали причиной гибели водителей и пассажиров в Лесозаводском и Анучинском районах.
В Лесозаводском округе автомобиль УАЗ с тремя людьми застрял посреди потока. Когда спасатели МЧС России прибыли на место, трое человек сидели на крыше и ждали помощи.
«Спасатели эвакуировали двух людей, подцепили авто лебедкой и сделали несколько попыток вытянуть транспорт. Но ситуация ухудшалась с каждой секундой — сильное течение сносило автомобиль все дальше», — сообщили спасатели.
Водителю удалось выбраться в последний момент — на кадрах, снятых очевидцами в момент проведения спасательной операции, видно, что мужчина до последнего надеялся сохранить авто. За несколько секунд до того, как мощные потоки воды унесли УАЗ, он все же нырнул в воду и добрался до берега невредимым. Транспорт унесло в реку.
Другой инцидент произошел в Анучинском районе. Здесь водитель сделал попытку пересечь бурный ручной поток вброд на своем авто, но застрял. Прибывшие на место ЧП пожарные не смогли вытянуть авто — течение оказалось слишком сильным.
«К счастью, мужчине удалось выпрыгнуть из тонущего авто и выбраться на берег. Он не пострадал. Машину спасти не удалось», — рассказали подписчики тг-канала dpsvl.
Поднявшиеся реки продолжают представлять угрозу в Приморье, в нескольких районах остаются подтопленными дороги, а некоторые населенные пункты — временно отрезанными от внешнего мира. Спасательные службы продолжают работать над устранением последствий стихии.