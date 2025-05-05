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Разлившиеся реки смыли два автомобиля в Приморье: водители чудом спаслись

За минувшие сутки в Приморском крае произошло сразу два страшных случая автомобильных происшествий, связанных с мощными разливами рек в регионе.

Источник: Соцсети

Сильные дожди, приведшие к подъему уровня воды, едва не стали причиной гибели водителей и пассажиров в Лесозаводском и Анучинском районах.

В Лесозаводском округе автомобиль УАЗ с тремя людьми застрял посреди потока. Когда спасатели МЧС России прибыли на место, трое человек сидели на крыше и ждали помощи.

«Спасатели эвакуировали двух людей, подцепили авто лебедкой и сделали несколько попыток вытянуть транспорт. Но ситуация ухудшалась с каждой секундой — сильное течение сносило автомобиль все дальше», — сообщили спасатели.

Водителю удалось выбраться в последний момент — на кадрах, снятых очевидцами в момент проведения спасательной операции, видно, что мужчина до последнего надеялся сохранить авто. За несколько секунд до того, как мощные потоки воды унесли УАЗ, он все же нырнул в воду и добрался до берега невредимым. Транспорт унесло в реку.

Другой инцидент произошел в Анучинском районе. Здесь водитель сделал попытку пересечь бурный ручной поток вброд на своем авто, но застрял. Прибывшие на место ЧП пожарные не смогли вытянуть авто — течение оказалось слишком сильным.

«К счастью, мужчине удалось выпрыгнуть из тонущего авто и выбраться на берег. Он не пострадал. Машину спасти не удалось», — рассказали подписчики тг-канала dpsvl.

Поднявшиеся реки продолжают представлять угрозу в Приморье, в нескольких районах остаются подтопленными дороги, а некоторые населенные пункты — временно отрезанными от внешнего мира. Спасательные службы продолжают работать над устранением последствий стихии.