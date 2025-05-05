Разлившиеся реки смыли два автомобиля в Приморье: водители чудом спаслись

Водителю удалось выбраться в последний момент — на кадрах, снятых очевидцами в момент проведения спасательной операции, видно, что мужчина до последнего надеялся сохранить авто. За несколько секунд до того, как мощные потоки воды унесли УАЗ, он все же нырнул в воду и добрался до берега невредимым. Транспорт унесло в реку.