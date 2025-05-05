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Ограничения для дорожного движения действуют на улице Генерала Тюленева

Ограничения для дорожного движения все еще действуют на улице Генерала Тюленева. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения для дорожного движения все еще действуют на улице Генерала Тюленева. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей использовать пути объезда через улицу Теплый Стан, — добавили в ведомстве.

Дорожный патруль ЦОДД активно дежурит на данной территории. Кроме того, сотрудники осуществляют регулирование движения — они помогают автомобилистам объехать участок.

Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах, сообщили в пресс-службе департамента.

Вечером 4 мая в многоэтажном доме в Юго-Западном административном округе Москвы произошел сильный пожар. Также в Сети появились кадры с места происшествия. Жилой дом был оцеплен.