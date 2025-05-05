Ограничения для дорожного движения действуют на улице Генерала Тюленева

Ограничения для дорожного движения все еще действуют на улице Генерала Тюленева. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.