Трамп предположил, что Россия хочет сделать с Украиной

Трамп считает, что для достижения соглашения по конфликту России придется отказаться от новых регионов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.
В ходе беседы Трампа спросили, какие уступки должны сделать Россия и Украина для прекращения конфликта. Американский лидер отметил: «России придется отказаться от всей Украины».
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не претендует на чужие территории, однако будет защищать свои интересы и не намерена отказываться от того, что считает своим. В то же время западные лидеры и эксперты продолжают обсуждать возможные сценарии развития событий вокруг Украины и роль США в урегулировании конфликта.