Трамп предположил, что Россия хочет сделать с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не претендует на чужие территории, однако будет защищать свои интересы и не намерена отказываться от того, что считает своим. В то же время западные лидеры и эксперты продолжают обсуждать возможные сценарии развития событий вокруг Украины и роль США в урегулировании конфликта.