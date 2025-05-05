Украинские дроны атаковали Москву и соседние регионы: карта ударов БПЛА за 5 мая

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотников. Согласно его словам, силы ПВО уничтожили все четыре беспилотника, направлявшиеся в сторону города. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Для обеспечения безопасности в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», подразумевающий приостановку всех рейсов. Жители Подольска, расположенного в непосредственной близости от Москвы, также сообщали о звуках похожих на пролет беспилотников и громких взрывах около двух часов ночи.