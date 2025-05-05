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Украинские дроны атаковали Москву и соседние регионы: карта ударов БПЛА за 5 мая

В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву и ряд других регионов. В ходе ночной операции силы ПВО России уничтожили 26 дронов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Сбиты два БПЛА возле Калуги.

В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву и ряд других регионов. В ходе ночной операции силы ПВО России уничтожили 26 дронов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Москва.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотников. Согласно его словам, силы ПВО уничтожили все четыре беспилотника, направлявшиеся в сторону города. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Для обеспечения безопасности в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», подразумевающий приостановку всех рейсов. Жители Подольска, расположенного в непосредственной близости от Москвы, также сообщали о звуках похожих на пролет беспилотников и громких взрывах около двух часов ночи.

Ивановская область.

В Ивановской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Оперативный штаб активно следил за ситуацией, применяя систему предупреждения о возможных атаках.

Воронежская область.

В Воронеже очевидцы сообщали о звуках взрывов. Предварительно, несколько воздушных целей были сбиты над городом.

Белгородская область.

В Белгородской области власти также объявили о высокой степени угрозы атаки беспилотников. Службы гражданской обороны и другие госструктуры активизировали свою работу.

Калужская область.

В Калужской области ночью 5 мая силами ПВО уничтожены пять беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Два аппарата были сбиты в Перемышльском районе, два — на окраине Калуги, один — в Дзержинском районе. Оперативные группы продолжают работу, жертв и повреждений инфраструктуры нет.

Брянская область.

В Брянской области сбили 17 дронов. Средства ПВО отбили атаку.