Число подтопленных дач в Новосибирской области за неделю выросло в 1,5 раза

Количество подтопленных дачных участков в Новосибирской области за неделю выросло в 1,5 раза. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.
По словам главного спасателя, сейчас в регионе остаются подтопленными 24 дачи в трёх садовых обществах на территории Новосибирска и Убинского района. Неделей ранее их было 16.
Кроме того, из-за паводка уже на протяжении трёх недель нарушено транспортное сообщение с деревней Лисьи Норки в Убинском районе. Для её жителей сотрудниками МЧС организована лодочная переправа.