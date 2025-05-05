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Число подтопленных дач в Новосибирской области за неделю выросло в 1,5 раза

Деревня Лисьи Норки в течение трёх недель остаётся отрезанной от цивилизации.

Количество подтопленных дачных участков в Новосибирской области за неделю выросло в 1,5 раза. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.

По словам главного спасателя, сейчас в регионе остаются подтопленными 24 дачи в трёх садовых обществах на территории Новосибирска и Убинского района. Неделей ранее их было 16.

Кроме того, из-за паводка уже на протяжении трёх недель нарушено транспортное сообщение с деревней Лисьи Норки в Убинском районе. Для её жителей сотрудниками МЧС организована лодочная переправа.