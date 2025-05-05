Шапша: над Калужской областью за ночь уничтожены 5 украинских беспилотников

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над РФ. 17 дронов Вооруженных сил Украины было ликвидировано над Брянской областью, пять — на Калужской и еще четыре в небе над Московским регионом.