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Шапша: над Калужской областью за ночь уничтожены 5 украинских беспилотников

В Калужской области сбили пять донов ВСУ над тремя районами.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили за ночь 5 мая пять беспилотников в Калужской области. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам руководителя, по два вражеских беспилотника российские военные ликвидировали в Перемышльском районе и на окраине областного центра. Пять украинский дрон был уничтожен в Дзержинском районе.

На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над РФ. 17 дронов Вооруженных сил Украины было ликвидировано над Брянской областью, пять — на Калужской и еще четыре в небе над Московским регионом.

В ночь на 3 мая 2025 года российские силы противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны.