С каким оружием советские войска шли на Берлин: легендарные пулеметы, винтовки и ППШ

РККА обладала большим и разнообразным оружием.
Победу в войне добывают, в первую очередь, люди, но бойцам Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) нужно было с чем-то воевать. Победа Красной армии в Великой Отечественной войне стала возможна благодаря мужеству бойцов и мощи оружия, с которым они шли в бой. Пулеметы, точные винтовки и легендарные ППШ — все это не просто железо, а настоящие символы Победы. С чем РККА шла к Берлину — в материале URA.RU.
«Длинная рука» войны — винтовки.
Винтовка Мосина.
Винтовка Мосина и сейчас пользуется популярностьюФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Основной винтовкой РККА в Великую отечественную войну была винтовка Мосина, которая была принята на вооружение в 1891 году. Она имела магазин на пять патронов и работала на основе поворотного затвора. После выстрела стрелок вручную отводил затвор назад, чтобы выбросить гильзу. Всего до середины 1950-х годов было выпущено около 37 миллионов единиц винтовки Мосина. В СССР было изготовлено несколько видов легендарного оружия.
Снайперские образцы. Они отличались рукоятью затвора для стрельбы с оптическим прицелом. Всего выпустили 108 тысяч снайперских винтовок Мосина.
Карабин Мосина образца 1938 года предназначался для кавалеристов, артиллеристов, саперов и шоферов. По сравнению с винтовкой Мосина, он был короче и не комплектовался штыком.
Самозарядные винтовки.
СВТ.
Самозарядная винтовка, сконструированная Федором Токаревым, (СВТ) официально была принята на вооружение рабоче-крестьянской Красной армии в феврале 1939 года. Предполагалось, что СВТ заменит в войсках устаревшую винтовку Мосина.
Автоматическая винтовка АВС-36 и самозарядная винтовка СВТ-40. Репродукция из книги «Оружие Победы’Фото: Хоменко. РИА Новости.
Вскоре выяснилось, что самозарядная винтовка значительно уступает по кучности стрельбы. Особенно СВТ, оснащенные оптикой, полюбились диверсионным и специальным группам НКВД и ГРУ, забрасываемым в тыл противника. Снайперский карабин СВТ сочетал в себе возможности применения в дальнем и в ближнем бою. Вермахт тоже ценил трофейные винтовки.
АВС-36.
Гораздо менее известной стала Автоматическая винтовка Симонова, которая стала поступать в войска в 1936 году. Первую опытную партию винтовок изготовили в 1934 году на мощностях Ижевского машиностроительного завода. Через год после завершения испытаний последовал приказ о запуске винтовки Симонова в серийное производство. При массе АВС-36, соответствующей весу винтовки Мосина, первая отличается втрое большим показателем скорострельности в одиночном режиме.
Скорость и короткая дистанция: пистолеты-пулеметы.
ППШ −41.
ППШ стал символом ПобедыФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Пистолет-пулемет ППШ-41 — почти синоним образа советского солдата. Узнаваемый барабанный магазин и кожух ствола с отверстиями — стали «визитными карточками» бойца РККА. Солдаты прозвали его «папашей». Прост в обращении, скорострелен и неприхотлив, он стал массовым оружием штурмовых групп.
ППШ был сконструирован в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным под патрон 7,62?25 мм. Всего было выпущено около шести миллионов единиц данного оружия.
Из-за значительного веса и габаритов ППШ было сложно пользоваться в условиях тесного окопа. Барабанные магазины были не взаимозаменяемы, а сложность их производства, ненадежность конструкции и трудности, связанные с процессом перезарядки, не компенсировались объемом носимого боекомплекта. Кроме того, в условиях военного времени стояла задача максимально удешевить производство массового стрелкового оружия.
ППС-42.
Три основных пистолета-пулемета Красной Армии в период Великой ОтечественнойФото: Хоменко/ РИА Новости.
В 1942 году Государственный комитет обороны объявил конкурс на новую модель пистолета-пулемета. И в следующем году был принят на вооружение ППС-42/43. Он отличался секторным, изогнутым магазином на 32 патрона и штампованной ствольной коробкой. Это позволило значительно удешевить производство и наладить массовый выпуск нового пистолета-пулемета.
ППС применялся советскими войсками во время Великой Отечественной войны. Нередко его называют лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. Всего было выпущено более двух миллионов таких ПП.
ППД-40.
Предшественником же легендарного ППШ был пистолет-пулемет Дегтярева (ППД) конструкции 1934 года. Однако, в феврале 1939 года ППД-34 не только были сняты с вооружения РККА, но даже изъяты из войск. После советско-финской войны ППД вернулся в войска, более того в СССР было налажено его массовое производство. Всего, только в 1940 году было изготовлено 81118 моделей ППД-40, что сделало данную модификацию одной из самых массовых.
Огневая мощь Красной Армии: пулеметы.
Старый, но верный: «Максим».
Пулемет Максима был разработан еще в XIX векеФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Разработанный еще в XIX веке пулемет Максима, был модернизированный в 1930-м. Именно он встретил врага в 1941-м. Вопреки возрасту, пулемет оказался невероятно надежен — выдерживал грязь, мороз, интенсивную стрельбу. Минус — вес. Более 60 кг в боевой готовности. Но на позициях, особенно в обороне, он был незаменим.
Пулемет Максима оставался основным станковым пулеметом Красной Армии до завершения войны и продолжал выпускаться предприятиями в Ижевске, Туле, Златоусте и Хабаровске.
ДП-27.
ДП-27 поддерживал атаки Красной Армии всю войнуФото: Георгий Зельма/ РИА Новости.
Ручной пулемет Дегтярева стал основным средством поддержки пехоты. Простая конструкция, не капризный к условиям, использовал тот же патрон, что и винтовка. Пулемет был разработан под патрон 7,62×54R образца 1908 года. Вес его составлял от 7,7 кг до 8,5 кг (с сошкой).
ДП стал самым массовым отечественным пулеметом Красной армии. Его боевое применение началось в 1929 году во время конфликта вокруг Китайской восточной железной дороги (КВЖД). В Белоруссии этот пулемет был снят с вооружения только в 2005 году.
СГ-43.
Пулемет Горюнова стал достойной заменой Максима в рядах Красной АрмииФото: Хоменко/ РИА Новости.
Только к 1943-му году появился действительно достойный преемник «Максима» — пулемет Горюнова, или СГ-43. Легкий, надежный, эффективный, он быстро завоевал доверие пехоты. Его можно было установить на станок, бронетехнику, даже использовать в качестве зенитного. К концу войны СГ-43 активно вытеснил своих предшественников, став символом перехода к новому поколению вооружений.
Оружие последнего шанса — пистолеты.
ТТ.
Пистолет ТТ использовался вплоть до 90-х годовФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Главным армейским пистолетом СССР в войну стал ТТ — Тульский Токарев, разработанный в 1930-х. Оружие, вдохновленное американским Colt M1911, было мощным, компактным и довольно простым в производстве. Патрон 7,62?25 мм пробивал железные шлемы немцев.
Наган.
Пистолет Нагана использовали и на фронте и в тылуФото: Владимир Песня/ РИА Новости.
Револьвер системы Нагана, еще царской разработки конца XIX века, неожиданно дожил до Второй мировой. Причина проста — он был надежный и массовый. В 1941 году на складах оставались десятки тысяч единиц. На фронте револьвер служил верой и правдой — особенно в тыловых частях, у офицеров, медиков, связистов.