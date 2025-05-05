С каким оружием советские войска шли на Берлин: легендарные пулеметы, винтовки и ППШ

Предшественником же легендарного ППШ был пистолет-пулемет Дегтярева (ППД) конструкции 1934 года. Однако, в феврале 1939 года ППД-34 не только были сняты с вооружения РККА, но даже изъяты из войск. После советско-финской войны ППД вернулся в войска, более того в СССР было налажено его массовое производство. Всего, только в 1940 году было изготовлено 81118 моделей ППД-40, что сделало данную модификацию одной из самых массовых.