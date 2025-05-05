В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП на проспекте Стачки

По предварительным данным, авария случилась из-за грубого нарушения правил дорожного движения. Водитель Лады Ларгус поворачивал налево с Малиновского на Стачки. Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за этого произошло столкновение с Volkswagen Amarok. В результате сильного удара пострадали водитель Лады и его пассажир.