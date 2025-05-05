В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП на проспекте Стачки

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП из-за нарушения ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло на оживленном перекрестке проспекта Стачки и улицы Малиновского 4 мая.
По предварительным данным, авария случилась из-за грубого нарушения правил дорожного движения. Водитель Лады Ларгус поворачивал налево с Малиновского на Стачки. Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за этого произошло столкновение с Volkswagen Amarok. В результате сильного удара пострадали водитель Лады и его пассажир.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших доставили в больницу.
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