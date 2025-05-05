15 детей получили травмы, выпав из окон в Свердловской области

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Чаще всего дети падают из-за невнимательности взрослых. Малышей привлекают игрушки, размещенные на подоконнике. Рекомендуется их убрать оттуда, а также поставить туда тяжелые горшки с цветами, которые ребенок не сможет сдвинуть.
Стоит также установить запирающие устройства по принципу «ключ-замок». Если нельзя ее установить, то нужно удалить ручки с оконных рам.
Если ребенок упал, то лучше его не двигать, ведь у него могут быть повреждения позвоночника или внутренних органов. Если он лежит на проезжей части, то его нужно перенести в безопасную зону, аккуратно поддерживая голову и шею.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге 29 марта зафиксирован первый случай падения детей из окна из-за москитной сетки в текущем году.
Девочка выпала из окна на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Комсомольской.