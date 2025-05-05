7,5 млн отдали мошенникам жители Иркутской области за майские праздники

За первые четыре дня майских праздников жители Иркутской области потеряли 7,5 млн рублей в результате действий телефонных мошенников. По данным правоохранительных органов, жертвами аферистов стали 18 человек, пишет ИА IrkutskMedia.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, наиболее распространенной схемой обмана стали звонки от мнимых родственников. Таким способом преступники выманили деньги у пяти пожилых женщин в возрасте от 73 до 88 лет. Крупнейший ущерб понесла 87-летняя жительница Иркутска, передавшая мошенникам 1 млн рублей. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь якобы совершила ДТП с пострадавшими.
Еще четыре жительницы региона лишились в общей сложности 915 тысяч рублей по аналогичной схеме.
Также аферисты действовали от имени операторов сотовой связи, обманув трех человек на сумму около 4 млн рублей. Среди пострадавших оказался 23-летний сотрудник авиакомпании, переведший мошенникам 2,8 млн рублей за якобы продление сим-карты.
Полиция предупреждает, что преступники используют методы социальной инженерии, маскируясь под представителей госучреждений, коммерческих организаций или родственников. Специалисты рекомендуют не доверять подобным звонкам и всегда проверять информацию через официальные каналы связи.
Напомним, что ранее прокуратура направила в суд дело о мошенничестве. Обвиняемыми являются шесть мужчин и три женщины. Их обвиняют в хищении более 16 млн рублей у 250 человек. Следствие полагает, что в 2019 году житель Перми создал группу для обмана граждан.