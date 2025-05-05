7,5 млн отдали мошенникам жители Иркутской области за майские праздники

Напомним, что ранее прокуратура направила в суд дело о мошенничестве. Обвиняемыми являются шесть мужчин и три женщины. Их обвиняют в хищении более 16 млн рублей у 250 человек. Следствие полагает, что в 2019 году житель Перми создал группу для обмана граждан.