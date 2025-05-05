Повара осудили на 17 лет за убийство командира в зоне СВО

Житель Тулы Геворг Григорян отправился на специальную военную операцию после того, как убил мужчину, которого заподозрил в романе с его бывшей девушкой. Пара рассталась в 2020 году, но Геворг продолжал ревновать Елену. В 2021 году, подозревая ее в связи с другим мужчиной, он пришел к сопернику и нанес ему 38 ножевых ранений.