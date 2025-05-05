Повара осудили на 17 лет за убийство командира в зоне СВО

Повара хозяйственного отделения Максима Парилова приговорили к 17 годам содержания в колонии строгого режима за убийство командира взвода хозяйственного обеспечения в зоне специальной военной операции (СВО).
При этом апелляционный военный суд оставил приговор в силе. Парилова также лишили звания сержанта.
19 марта 2024 года осужденный отдыхал в землянке с товарищем, распивал спиртное и употреблял наркотические вещества. После этого повар захотел пострелять из автомата, на звук выстрелов прибежал командир взвода.
Между ними произошел конфликт, и Максим Парилов выстрелил в прапорщика. Несколько пуль попали в голову, в следствие чего наступила смерть. Уточняется, что Парилов сознался в содеянном, передает «Коммерсантъ».
Житель Тулы Геворг Григорян отправился на специальную военную операцию после того, как убил мужчину, которого заподозрил в романе с его бывшей девушкой. Пара рассталась в 2020 году, но Геворг продолжал ревновать Елену. В 2021 году, подозревая ее в связи с другим мужчиной, он пришел к сопернику и нанес ему 38 ножевых ранений.