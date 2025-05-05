Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар охватил хлебзавод в Апшеронске

В Апшеронске ликвидировали ночной пожар.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 5 мая в Апшеронске произошел пожар на хлебзаводе, расположенном на улице Пролетарской. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона в 04:24.

На место происшествия оперативно отправились пожарные подразделения. По прибытии было установлено, что горит кровля одноэтажного здания. Огонь охватил 250 квадратных метров.

Пожар локализовали в 05:15, а в 06:23 ликвидировали открытое горение.

В ликвидации возгорания участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России. Причины пожара пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось что за последние семь дней спасатели Краснодара 77 раз выезжали на вызовы.