Под Челябинском полицейские накрыли наркопритон, задержаны 7 человек

Его в коммунальной квартире организовал 49-летний житель Копейска.
«Он систематически предоставлял комнату в коммунальной квартире для потребления наркотиков. Сам мужчина также участвовал в совместном потреблении запрещенных веществ. Хозяин жилища ранее был судим и не имеет постоянного места работы», — сообщили в региональном Главке МВД.
Полицейские составили семь протоколов по статье 6.9. КоАП РФ на всех, кто был в жилище. Речь идет о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
В отношении собственника квартиры возбуждено дело по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.