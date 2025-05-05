Сотрудника посольства Киргизии отправили в Геленджик после гибели рабочих на стройке

Ранее «Югополис» сообщал, что трагедия на стройке на улице Портовой, 1 в Геленджике произошла утром 3 мая. Под обвалившимся грунтом оказались заблокированы четыре человека. Один из них выжил, трое — погибли. У пострадавшего диагностировали переломы и ушибы.