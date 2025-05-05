Сотрудника посольства Киргизии отправили в Геленджик после гибели рабочих на стройке

В Геленджик отправили сотрудника посольства Киргизии в России после трагедии на стройплощадке, в результате которой погибли трое граждан этой страны. Напомним, 3 марта на улице Портовой произошел обвал грунта при проведении строительно-монтажных работ.
Сотрудник киргизской дипмиссии должен будет контролировать решение вопросов, связанных с отправкой тел погибших на родину.
«Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь», — цитирует сообщение МИД Киргизии ТАСС.
Ранее «Югополис» сообщал, что трагедия на стройке на улице Портовой, 1 в Геленджике произошла утром 3 мая. Под обвалившимся грунтом оказались заблокированы четыре человека. Один из них выжил, трое — погибли. У пострадавшего диагностировали переломы и ушибы.
По факту произошедшего следственный отдел по Геленджику возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.