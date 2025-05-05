Очевидец взрыва газа в квартире в Москве рассказал о неполной эвакуации жильцов дома

По словам очевидца, меры по эвакуации коснулись только части жильцов пострадавшего дома. «Нет, здесь (речь идет про 16 подъезд — прим. URA.RU) никто не выходил. Скорее всего, там, где 12 подъезд, наверное, эвакуация была. А тут просто выключили свет и газ. Потом, естественно, включили», — сообщил корреспонденту URA.RU мужчина.