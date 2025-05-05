Отпущенные из-под стражи четыре наркокурьера сбежали из Пскова на Украину

Зампредседателя Псковского городского суда могут лишить статуса судьи она выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Сотрудники Следственного комитета (СК) подозревают, что это могло быть подстроено. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал Mash.