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Отпущенные из-под стражи четыре наркокурьера сбежали из Пскова на Украину

Зампредседателя Псковского городского суда могут лишить статуса судьи она выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Сотрудники Следственного комитета (СК) подозревают, что это могло быть подстроено. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Зампредседателя Псковского городского суда могут лишить статуса судьи — она выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Незалежную. Сотрудники Следственного комитета (СК) подозревают, что это могло быть подстроено. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что наркокурьеров задержали еще в феврале 2022 года при попытке ввезти в Россию более 100 килограммов наркотиков. При этом была собрана убедительная доказательная база, поэтому решение выпустить из-под стражи обвиняемых оказалось неожиданным.

Квалификационная коллегия судей Псковской области созвала комиссию, чтобы расследовать действия судьи, передает Telegram-канал.

Ранее сотрудники полиции задержали в подмосковном Подольске 33-летнего подозреваемого в сбыте 10 килограммов наркотиков. По словам задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили подработать: куратор отправил ему координаты закладки в Наро-Фоминске, которую он должен был забрать и отвезти в Подольск.