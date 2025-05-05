Жители Петербурга массово получают ложные сообщения о долгах перед ТЭК

В сообщениях, поступающих с номера, который определяется как R.O.S.DOLG, указывается информация о задолженности абонента перед ТЭК. Для большей убедительности указывается лицевой счёт. Однако в ТЭКе заверили, что это мошенническая рассылка и не стоит реагировать на неё, переходя по сомнительным ссылкам.