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Жители Петербурга массово получают ложные сообщения о долгах перед ТЭК

Мошенники активизировались в период майских праздников.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники активизировались в период майских праздников и начали рассылать жителям Санкт-Петербурга сообщения о якобы имеющихся задолженностях.

В сообщениях, поступающих с номера, который определяется как R.O.S.DOLG, указывается информация о задолженности абонента перед ТЭК. Для большей убедительности указывается лицевой счёт. Однако в ТЭКе заверили, что это мошенническая рассылка и не стоит реагировать на неё, переходя по сомнительным ссылкам.

Ранее в МВД РФ предупредили о новой схеме мошенников, которые действуют под видом сотрудников военной прокуратуры. Злоумышленники звонят гражданам, запугивая их утечкой данных банковских карт, и убеждают, что деньги нужно срочно снять с карты.